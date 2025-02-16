Экипаж вертолета Ка-52М ВС РФ нанес авиаудар по технике ВСУ в приграничье Курской области

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и боевиков ВСУ в Курской области.

Фото: defenseimagery.mil by Gertrud Zach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вертолет армии США Black Hawk

Оборонное ведомство Российской Федерации сообщило, что экипаж вертолета Ка-52М российской армии ликвидировал в Курской области военную технику и личный состав Вооруженных сил Украины.

"Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу украинской армии скрытом в лесистой местности.

Известно, что экипаж Ка-52М поддерживал наземную группировку войск в приграничном районе Курской области.

Экипаж ударного вертолета российской армии благополучно вернулся на аэродром вылета.

Вооруженные силы России продолжают уничтожать военную технику украинской армии и ликвидировать личный состав противника на всех направлениях проведения спецоперации.