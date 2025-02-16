Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и боевиков ВСУ в Курской области.
Оборонное ведомство Российской Федерации сообщило, что экипаж вертолета Ка-52М российской армии ликвидировал в Курской области военную технику и личный состав Вооруженных сил Украины.
"Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу украинской армии скрытом в лесистой местности.
Известно, что экипаж Ка-52М поддерживал наземную группировку войск в приграничном районе Курской области.
Экипаж ударного вертолета российской армии благополучно вернулся на аэродром вылета.
Вооруженные силы России продолжают уничтожать военную технику украинской армии и ликвидировать личный состав противника на всех направлениях проведения спецоперации.
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