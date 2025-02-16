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Экипаж вертолета Ка-52М ВС РФ нанес авиаудар по технике ВСУ в приграничье Курской области

1:09
Силовые структуры » Военные новости

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и боевиков ВСУ в Курской области.

Вертолет армии США Black Hawk
Фото: defenseimagery.mil by Gertrud Zach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вертолет армии США Black Hawk

Оборонное ведомство Российской Федерации сообщило, что экипаж вертолета Ка-52М российской армии ликвидировал в Курской области военную технику и личный состав Вооруженных сил Украины.

"Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу украинской армии скрытом в лесистой местности.

Известно, что экипаж Ка-52М поддерживал наземную группировку войск в приграничном районе Курской области.

Экипаж ударного вертолета российской армии благополучно вернулся на аэродром вылета.

Вооруженные силы России продолжают уничтожать военную технику украинской армии и ликвидировать личный состав противника на всех направлениях проведения спецоперации.

 

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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