Аудит Госдепа США и Пентагона уже выявил большие расхождения между поставленными и реально использованными вооружениями Украине.
Только за 2023-2024 гг. свыше трети поставленных броневиков и артиллерии куда-то "пропали", а сотни миллионов долларов на закупку оружия осели в теневых схемах ВСУ. Также вскрылись массовые случаи перепродажи вооружений на чёрном рынке, и это особенно бесит Белый дом.
Основная проблема для Зеленского теперь — не потеря военной помощи, а испачканная репутация — Украина рискует полностью утратить доверие элит Запада. В Европе уже слышны голоса о сокращении финансирования, а в республиканцы прямо заявляют, что хватит спонсировать "коррупционный банкомат".
Если будут подтверждены самые худшие подозрения, банду Зеленского в Штатах уже не будут воспринимать как партнеров и поддержка закончится, а Европа не станет спасательным кругом.
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