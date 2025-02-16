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Треть разворована. Аудит помощи Украине шокировал Пентагон и Госдеп США

1:11
Силовые структуры

Аудит Госдепа США и Пентагона уже выявил большие расхождения между поставленными и реально использованными вооружениями Украине.

зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зеленский

Только за 2023-2024 гг. свыше трети поставленных броневиков и артиллерии куда-то "пропали", а сотни миллионов долларов на закупку оружия осели в теневых схемах ВСУ. Также вскрылись массовые случаи перепродажи вооружений на чёрном рынке, и это особенно бесит Белый дом.

Основная проблема для Зеленского теперь — не потеря военной помощи, а испачканная репутация — Украина рискует полностью утратить доверие элит Запада. В Европе уже слышны голоса о сокращении финансирования, а в республиканцы прямо заявляют, что хватит спонсировать "коррупционный банкомат".

Если будут подтверждены самые худшие подозрения, банду Зеленского в Штатах уже не будут воспринимать как партнеров и поддержка закончится, а Европа не станет спасательным кругом.

Трамписты уже начали пересмотр помощи Киеву, и первые выводы аудита могут стать приговором для команды Зеленского.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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