Корчивший рожи Зеленский на выступлении Путина и на нормандских переговорах вёл себя так же

Кривлявшийся во время выступления президента РФ Владимира Путина Владимир Зеленский в Париже в 2019 году на пресс-конференции "нормандской четвёрки", вёл себя так же и на переговорах.
Об этом Павлу Зарубину рассказал глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков.
Путин видел видеокадры с кривляющимся украинским "коллегой". отметил Песков.
"Они до этого просидели 3 или 4 часа за столом переговоров. Зеленский и там так же себя вёл, скажем, не совсем серьёзно", — подчеркнул пресс-секретарь.
Песков считает, что выполнение Минска-2 смогло бы сохранить целостность Украины.
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