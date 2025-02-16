Корчивший рожи Зеленский на выступлении Путина и на нормандских переговорах вёл себя так же

Кривлявшийся во время выступления президента РФ Владимира Путина Владимир Зеленский в Париже в 2019 году на пресс-конференции "нормандской четвёрки", вёл себя так же и на переговорах.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зеленский

Об этом Павлу Зарубину рассказал глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков.

Путин видел видеокадры с кривляющимся украинским "коллегой". отметил Песков.

"Они до этого просидели 3 или 4 часа за столом переговоров. Зеленский и там так же себя вёл, скажем, не совсем серьёзно", — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков считает, что выполнение Минска-2 смогло бы сохранить целостность Украины.

Зеленский смеётся во время выступления Путина