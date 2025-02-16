ВС РФ ликвидировали колонну врага, наступавшего в Курской области

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Российские военные уничтожили колонну врага, наступавшего в Курской области.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Как пишет автор канала "Северный ветер", Вооруженные силы Российской Федерации подразделения "Север" продолжают выполнять поставленные цели и задачи по освобождению Курской области. Российская армия ведут тяжелые бои в районе Свердликово.

В течении последних суток на данном направлении российским солдатам удалось выбить украинскую армию с нескольких укрепленных позиций и продвинуться вперед примерно на 350 метров.

Как сообщают авторы канала, ракетные подразделения российской армии нанесли удар по скоплению живой силы украинской армии и военной технике в Сумской области. В результате потери украинской армии составили больше 60 солдат.

Специальная военная продолжается, на всех направлениях российская армия освобождает территории от ВСУ.