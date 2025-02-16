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Ведущая в Крым дорога в Запорожской области атакована кассетными боеприпасами ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

ВСУ обстреляли кассетными бомбами ведущую в Крым дорогу в Запорожской области.

беспилотник США MQ-9 Reaper
Фото: Wikipedia.org/wiki/MQ-9_Reaper by Lt. Col. Leslie Pratt. is licensed under Авторство: Lt. Col. Leslie Pratt. MQ-9 Reaper UAV.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68095681
беспилотник США MQ-9 Reaper

Заместитель губернатора Антон Тицкий сообщил, что украинская армия из артиллерии с применением кассетных боеприпасов атаковали участок трассы в Запорожской области "Харьков Симферополь Ялта".

Как сообщает замгубернатора, Вооруженные силы Украины атаковали Васильевку с беспилотного летательного аппарата в районе промышленной зоны. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее стало известно, как штурмовики Вооруженных сил Российской Федерации за полчаса ликвидировали группу наемников ВСУ в ближнем бою.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская армия нанесли удар по автомобильной стоянке в Энергодаре.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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