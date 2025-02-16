ВСУ обстреляли кассетными бомбами ведущую в Крым дорогу в Запорожской области.
Заместитель губернатора Антон Тицкий сообщил, что украинская армия из артиллерии с применением кассетных боеприпасов атаковали участок трассы в Запорожской области "Харьков Симферополь Ялта".
Как сообщает замгубернатора, Вооруженные силы Украины атаковали Васильевку с беспилотного летательного аппарата в районе промышленной зоны. В результате атаки никто не пострадал.
Ранее стало известно, как штурмовики Вооруженных сил Российской Федерации за полчаса ликвидировали группу наемников ВСУ в ближнем бою.
До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская армия нанесли удар по автомобильной стоянке в Энергодаре.
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!