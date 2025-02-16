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Летом начнутся бои за Купянск, Константиновку и Северск. В них Россия уничтожит ВСУ

1:12
Силовые структуры

На фоне переговоров США и РФ трудно сказать, как будет проходить СВО и освобождение Донбасса.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Учитывая, что основной ресурс ВСУ поглощает Курская область, с Красноармейском ВС РФ разберутся через три месяца. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" заявил журналист, руководитель Telegram-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.

По его словам, для нас важное значение будут иметь три точки.

1. Купянск. Если Киев его потеряет, у него рухнет фронт. После Купянска ему не на что будет опереться.

2. Северск. Он позволяет неонацистам удерживать Красный Лиман. Если Северск падёт, то ВС РФ двинутся по, удобным местам для понтонных переправ.

3. Константиновка. Это основное, поскольку тут серьезная промышленно-логистическая территория.

Если бои будут развиваться по экспоненте, а резерв ВСУ будет таять с той же скоростью, то Киев может капитулировать, поскольку потеряет всю армию, подытожил Измайлов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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