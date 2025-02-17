В Краснодарском крае четырехлетняя девочка пострадала при попытке атаки БПЛА

Четырехлетняя девочка пострадала при атаке БПЛА в Краснодарском крае

В Краснодарском крае г. Славянск на Кубани в результате атаки украинского беспилотника пострадала четырехлетняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Yarzab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Элеткросети

"В Славянске-на-Кубани попытка беспилотной атаки со стороны киевского режима", — отметил губернатор. "Обломки БПЛА упали на частные жилые дома, в одном из них повреждено остекление, во втором — кровля", — написал он.

В настоящее время пострадавшей девочке оказывают вся необходима помощь врачей. Ее состояние оценивается как стабильное, и врачи продолжают внимательно следить за ее здоровьем. Семье пострадавшей девочке оказана вся необходимая помощь со стороны региональных властей.

По первым данным, обломки беспилотника также повредили несколько припаркованных автомобилей рядом с местом крушения. На место происшествия оперативно прибыла местная полиция, а также спасатели и парамедики. Район был оцеплен, чтобы предотвратить дальнейшую угрозу для жителей.

Следует отметить, что Краснодарский край регулярно подвергается атакам украинских военных беспилотников. Ранее 16 февраля российские системы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Краснодарским краем.