Российские войска успешно атаковали село Новоселка, которое расположено в Донецкой области. В ходе наступления армия РФ заняла укрепленные пункты противна и вытеснила ВСУ с позиций. Об этом сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
Таким образом, российские войска в настоящее время прорвали оборону тыла ВСУ. По данным украинской стороны, два десятка военных пытаются закрепиться в Новоселках.
Министерство обороны России не прокомментировало эту информацию.
Автор публикации процитировал украинского аналитика, который пожаловался на тактику российской армии по использованию танков с электронной защитой на передовой.
По проверенной информации, российские войска сейчас контролируют половину Новоселки, а противник пытается предпринять все усилия, чтобы остановить дальнейшее продвижение российских войск.
Ранее сообщалось, что российские войска начали активно атаковывать ВСУ в Днепропетровской области. Группа "Беркут" из состава 8-й армии РФ и 238-й артиллерийской бригады штурмового разведывательного дивизиона атаковала грузовой автомобиль украинской армии "Ланцет". В результате атаки была уничтожена часть личного состава, находившегося в автомобиле.
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