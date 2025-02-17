Российские военные прорвали тыл ВСУ в Донецкой области

"РВ" сообщила о прорыве ВС России в тыл украинской армии в Новоселке

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска успешно атаковали село Новоселка, которое расположено в Донецкой области. В ходе наступления армия РФ заняла укрепленные пункты противна и вытеснила ВСУ с позиций. Об этом сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Фото: Self-photographed by Дима Сергиенко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ всу, грузовик

Таким образом, российские войска в настоящее время прорвали оборону тыла ВСУ. По данным украинской стороны, два десятка военных пытаются закрепиться в Новоселках.

Министерство обороны России не прокомментировало эту информацию.

Автор публикации процитировал украинского аналитика, который пожаловался на тактику российской армии по использованию танков с электронной защитой на передовой.

По проверенной информации, российские войска сейчас контролируют половину Новоселки, а противник пытается предпринять все усилия, чтобы остановить дальнейшее продвижение российских войск.

Ранее сообщалось, что российские войска начали активно атаковывать ВСУ в Днепропетровской области. Группа "Беркут" из состава 8-й армии РФ и 238-й артиллерийской бригады штурмового разведывательного дивизиона атаковала грузовой автомобиль украинской армии "Ланцет". В результате атаки была уничтожена часть личного состава, находившегося в автомобиле.