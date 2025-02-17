Армия РФ впервые ударили по ВСУ дроном на спутниковом управлении

Российская армия применила на СВО БПЛА на спутниковом управлении

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Впервые бойцы российской армии использовали тяжелые ударные беспилотники со спутниковым управлением в зоне проведения спецоперации на Украине. Эту новость опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Беспилотник Орлан-10

Беспилотник с полезной нагрузкой до 35 кг атаковал позиции украинской армии в районе Дачного в Донецкой народной республике. Беспилотник совершил полет на 16 км и вернулся, сбросив 4,5 кг боеприпасов на место расположения ВС Украины. После совершенной задачи военные РФ назвали беспилотник "Кукушка".

Как сообщается, 8 февраля в Купянском районе российские операторы дронов начали использовать FPV-беспилотники с автоматическим наведением на цель. Благодаря функции автоматического обнаружения цели беспилотник самостоятельно наводится на объекты после их идентификации оператором.