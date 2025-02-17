Украинская армия ударила беспилотниками по Белгородской области

БПЛА ВСУ атаковали Шебекино, село Мокрая Орловка и хутор Церковный

1:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские беспилотники одновременно атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit Дрон

По его словам, FPV-беспилотник врезался в дом в Шебекино, повредив окна, крышу и потолок. Кроме того, беспилотник взорвался на территории сельскохозяйственного предприятия в хуторе Церковный Белгородской области.

В результате три грузовых автомобиля оказались погребены под обломками. Пострадало и село Мокрая Орловка. Здесь взрыв БПЛА повредил забор дома и разбил наружные окна. Так же Гладков проинформировал о том, что были повреждены линии электропередач, и несколько домов временно остались без электричества.

Он подчеркнул, что информация об атаках украинских БПЛА уточняется. Сообщений о жертвах не поступало. Оперативные службы работают на месте.

Как выяснилось, от удара украинского БПЛА в Белгородской области позавчера не удалось спасти троих мирных жителей. Это была не первая атака вражеских БПЛА на автомобили мирного населения.

На трассе Двулучное-Уразово в Валуйском районе БПЛА ВСУ сбил попутный автомобиль, женщина, управлявшая машиной, получила ушибы рук, а ее пассажир не выжил. Примерно через два часа украинский БПЛА атаковал легковой автомобиль в селе Двулучное, в результате чего пострадал мужчина. Мужчина отказался от госпитализации, и медики оказали ему помощь на месте.