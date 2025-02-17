Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый вид хищников: что известно о бастетодоне
Как муравьи превратились в ходячие банки с мёдом — и зачем это нужно их колонии
Лера Кудрявцева пожаловалась на отсутствие романтики в браке
Казахстан и Венгрия запустят тестовые нефтяные поставки через трубопровод Дружба
Волшебное Голубое озеро среди лесов завораживает туристов
Овсянка на сливках — нежная, ароматная и просто идеальная для завтрака
Готовим кекс без муки за 20 минут: идеальное сочетание вкуса и пользы
Деменция больше не страшна: наука нашла способы профилактики заболевания
Москва меняет правила проезда по МСД: все, что нужно знать водителям

Будут выцыганивать лукавые идеи. Европейцам нечего делать на переговорах

0:47
Силовые структуры

Представителям Европейского Союза нечего делать на мирных переговорах по Украине, если они рассчитывают на заморозку конфликта ради дальнейшего вооружения Украины.

Сергей Лавров
Фото: commons.wikimedia.org by Kuhlmann /MSC, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сергей Лавров

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, подчёркивая, что он не знает, что европейцам делать за переговорным столом.

"Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю своему и по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров имел в виду призыв финского президента Александра Стубба, к объявлению перемирия, чтобы затем укрепить военный потенциал Украины.

Обсудить
Сейчас читают
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Еда и рецепты
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду Аудио 
Египтяне опоздали на 25 000 лет: древнейшую пирамиду нашли в Индонезии
Наука и техника
Египтяне опоздали на 25 000 лет: древнейшую пирамиду нашли в Индонезии Аудио 
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования
Наука и техника
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
Теперь не только скорость: за что еще водителей могут лишить прав
Признаки экономического спада видны повсюду. Немецкие избиратели ждут перемен
Будут выцыганивать лукавые идеи. Европейцам нечего делать на переговорах
Ошибки стирки пуховика, которые его портят — как их избежать
Легендарный дубайский десерт: как приготовить его так, чтобы все решили, что вы привезли его из Эмиратов
Опасная привычка: что происходит, если хватать собаку за шкирку
Килограммы прибавляются на диете? Врач рассказал, почему так происходит
Удержание текущих сотрудников становится приоритетом для работодателей
Строгие диеты не помогут: как похудеть наверняка и надолго
США и Европа могут столкнуться с дефицитом урана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.