Будут выцыганивать лукавые идеи. Европейцам нечего делать на переговорах

Представителям Европейского Союза нечего делать на мирных переговорах по Украине, если они рассчитывают на заморозку конфликта ради дальнейшего вооружения Украины.
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, подчёркивая, что он не знает, что европейцам делать за переговорным столом.
"Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю своему и по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров имел в виду призыв финского президента Александра Стубба, к объявлению перемирия, чтобы затем укрепить военный потенциал Украины.
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