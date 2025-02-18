Гладков: Белгород и Курская область одновременно объявили о ракетной угрозе

В двух российских регионах одновременно объявили о ракетной опасности

Белгородская и Курская области одновременно объявили о ракетной угрозе. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Западного военного округа, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ракетный удар

В своем сообщении губернатор Гладков призвал граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала о "снятии ракетной угрозы".

Курский региональный оперативный центр рекомендовал гражданам укрыться в помещениях без окон и с прочными стенами. Тех, кого застали сигналы бедствия на улицах, просили зайти в ближайшие здания или подходящие укрытия.

В ночь на понедельник, 17 февраля, украинские военные выпустили в сторону России около 100 беспилотников и одну ракету. Министерство обороны РФ сообщило, что большинство беспилотников были перехвачены в воздушном пространстве Азовского моря.