Гладков: Белгород и Курская область одновременно объявили о ракетной угрозе

Белгородская и Курская области одновременно объявили о ракетной угрозе. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
В своем сообщении губернатор Гладков призвал граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала о "снятии ракетной угрозы".
Курский региональный оперативный центр рекомендовал гражданам укрыться в помещениях без окон и с прочными стенами. Тех, кого застали сигналы бедствия на улицах, просили зайти в ближайшие здания или подходящие укрытия.
В ночь на понедельник, 17 февраля, украинские военные выпустили в сторону России около 100 беспилотников и одну ракету. Министерство обороны РФ сообщило, что большинство беспилотников были перехвачены в воздушном пространстве Азовского моря.
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