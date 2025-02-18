Украинская армия атаковала школу в Курской области

ВСУ ударили по школе в Курской области

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу в Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале временный (исполняющий обязанности) губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова Разрушения в Белгороде после обстрелов ВСУ

"Вооруженные силы Украины снова атакуют мирные объекты инфраструктуры. Сегодня нацистами была атакована школа в селе Крупец Рыльского района. В результате нападения было разбито восемь оконных стекол", - рассказал Александр Хинштейн.

Врио главы заявил, что студенты этого учебного заведения ранее перешли на дистанционное обучение. Хинштейн также призвал в отношении украинских военных не оставлять атаки на мирные цели без внимания.

Российские войска ведут боевые действия с украинскими войсками в Курской области с 6 августа 2024 года. С 10 августа в регионе Белгородской области действует режим контртеррористической операции.

Ранее украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в Белгородской области, в результате чего пострадал один человек. Также сообщалось, что беспилотник украинской армии атаковал легковой автомобиль в Валуйском районе Белгородской области, в результате удара беспилотника украинской армии погибла женщина-пассажир и пострадал водитель.