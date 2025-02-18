Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый вкус привычного блюда: картофельное пюре с ореховым соусом
Трясёт, как в метро на высокой скорости? Возможно, машина подаёт вам важный сигнал
Как добиться великолепного роста петуний: основные рекомендации
Туриндустрия Финляндии не оправилась после оттока туристов из России
Уход за лицом перед свадьбой: процедуры для идеальной кожи и ошибки, которых стоит избегать
Ментальное блокирование: Трамп не понимает некоторых журналистов из-за акцентов
Собчак о результатах премии BAFTA: радуюсь за Юру
Штрафы для хозяев незарегистрированных собак теперь реальность
Кошка постоянно лезет на подушку? Это связано с её инстинктами

Украинская армия атаковала школу в Курской области

ВСУ ударили по школе в Курской области
1:26
Силовые структуры

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу в Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале временный (исполняющий обязанности) губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Разрушения в Белгороде после обстрелов ВСУ
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова
Разрушения в Белгороде после обстрелов ВСУ

"Вооруженные силы Украины снова атакуют мирные объекты инфраструктуры. Сегодня нацистами была атакована школа в селе Крупец Рыльского района. В результате нападения было разбито восемь оконных стекол", - рассказал Александр Хинштейн.

Врио главы заявил, что студенты этого учебного заведения ранее перешли на дистанционное обучение. Хинштейн также призвал в отношении украинских военных не оставлять атаки на мирные цели без внимания.

Российские войска ведут боевые действия с украинскими войсками в Курской области с 6 августа 2024 года. С 10 августа в регионе Белгородской области действует режим контртеррористической операции.

Ранее украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в Белгородской области, в результате чего пострадал один человек. Также сообщалось, что беспилотник украинской армии атаковал легковой автомобиль в Валуйском районе Белгородской области, в результате удара беспилотника украинской армии погибла женщина-пассажир и пострадал водитель.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Еда и рецепты
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки Аудио 
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Садоводство, цветоводство
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию
Экономика и бизнес
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Хотите арбузы в своем саду? Этот секрет позволит вырастить их даже в Сибири
ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Простая и изумительно вкусная закуска: готовим свекольный салат с жареным лучком, который понравится всем
Простая и изумительно вкусная закуска: готовим свекольный салат с жареным лучком, который понравится всем
Последние материалы
Кошка постоянно лезет на подушку? Это связано с её инстинктами
Домашний куриный суп с лапшой — как приготовить, чтобы он получился идеальным
ВСУ ударили по школе в Курской области
Хитрость, которая поможет сохранить помидоры свежими в холодильнике на несколько недель
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Запись есть, но вы её не увидите: что делать, если ГАИ не показывает видео
Выпирающий живот уйдёт навсегда: перестаньте делать это в повседневной жизни
В Ярославской области улучшили дороги и сделали регион удобнее для туристов
Корабли Колумба вернулись с сюрпризом: опасная инфекция проникла в Европу
Садальский рассказал о конфликте Михаила Ефремова с Никитой Михалковым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.