Т-90МС "Прорыв" и "Панцирь-СМД-Е": главные экспонаты России на выставке в ОАЭ

IDEX-2025 в Абу-Даби: Россия демонстрирует передовые разработки вооружений

2:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, состоялось открытие одной из самых масштабных международных выставок вооружений — IDEX-2025. Российская Федерация представила на этом престижном форуме внушительную экспозицию новейших разработок в области военной техники. Примечательно, что каждый образец, представленный Россией, прошел проверку в боевых условиях и был усовершенствован с учетом полученного опыта.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Army2016-172

Среди ключевых экспонатов особо выделяются модернизированный танк Т-90МС "Прорыв", получивший усиленную броню и современное электронное оснащение, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМД-Е", который теперь способен эффективно бороться с беспилотными летательными аппаратами благодаря оснащению мини-ракетами.

Помимо этого, как сообщает argumenti.ru, российские специалисты продемонстрировали обновленные версии автоматов АК-12 и АК-15, противотанковый ракетный комплекс "Корнет", боевой модуль "Бережок" и легкий пулемет РПЛ-7.

Российскую делегацию на выставке возглавил вице-премьер Денис Мантуров. Как стало известно, по городу он передвигался на автомобиле российского производства марки "Аурус", что подчеркивает значимость отечественной промышленности. Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что объем заключенных оружейных контрактов на текущий год уже превысил отметку в 4,5 миллиарда долларов, а общий портфель заказов достиг впечатляющей суммы в 57 миллиардов долларов.

Среди иностранных разработок, представленных на IDEX-2025, особое внимание экспертов и посетителей привлек бронированный вездеход Magnum. Эта машина обладает впечатляющей динамикой, способна развивать скорость до 150 км/ч, оснащена системой управления светофорами и может запускать беспилотные летательные аппараты через специальный люк в крыше. Сообщается, что уже к 2028 году такие бронеавтомобили поступят на вооружение полиции Абу-Даби.

Уточнения

Т-90 — российский основной боевой танк семейства Т-72, принятый на вооружение в 1992 году под именем Т-90. Представляет из себя модернизацию танка Т-72Б с целью доведения его до уровня боевых возможностей танка Т-80У.





АК-12 (6П70) — автомат Калашникова образца 2016 года. Под патрон 5.45×39.



