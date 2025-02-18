В Киеве тотальная паника и полное отсутствие понимания дальнейших действий

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Киеве тотальная паника и полное отсутствие понимания как дальше вести войну с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве

Об этом пишет украинский Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свой источник в офисе президента Украины.

Большинство чиновников с Банковой понимают, что президент США Дональд Трамп слил их в угоду договоренностям с российским президентом Владимиром Путиным, а глава ОПУ Андрей Ермак больше не имеет возможности решать сложные международные кейсы.

Украинская элита также осознаёт факт, что Зеленский списан из всех геополитических раскладов. Киев начинает готовиться к избирательному циклу.