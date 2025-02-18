В Киеве тотальная паника и полное отсутствие понимания как дальше вести войну с Россией.
Об этом пишет украинский Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свой источник в офисе президента Украины.
Большинство чиновников с Банковой понимают, что президент США Дональд Трамп слил их в угоду договоренностям с российским президентом Владимиром Путиным, а глава ОПУ Андрей Ермак больше не имеет возможности решать сложные международные кейсы.
Украинская элита также осознаёт факт, что Зеленский списан из всех геополитических раскладов. Киев начинает готовиться к избирательному циклу.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.