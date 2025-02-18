Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Предложен новый метод лечения. Ученые выявили механизмы развития болезни Альцгеймера и нашли лечение
Забыли спросить — Зеленский заявил, что вопрос членства в НАТО нельзя снять с повестки
Время пришло — турецкий лидер заявил о необходимости завершить конфликт на Украине
Франция теряет рынок: почему Алжир переключился на российские продукты?
Бренды бегут обратно: какие западные компании готовы вернуться в Россию?
Неосторожный водитель — минус 500 рублей: почему теперь багаж на крыше под запретом?
ЕС спорит о миротворцах для Украины: разногласия на саммите в Париже
Левый поворот на перекрёстке: как не спровоцировать ДТП и проехать без проблем
Эти ошибки убивают саженцы незаметно – проверьте, не совершаете ли вы их

В Киеве тотальная паника и полное отсутствие понимания дальнейших действий

0:40
Силовые структуры » Военные новости

В Киеве тотальная паника и полное отсутствие понимания как дальше вести войну с Россией.

Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве

Об этом пишет украинский Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свой источник в офисе президента Украины.

Большинство чиновников с Банковой понимают, что президент США Дональд Трамп слил их в угоду договоренностям с российским президентом Владимиром Путиным, а глава ОПУ Андрей Ермак больше не имеет возможности решать сложные международные кейсы.

Украинская элита также осознаёт факт, что Зеленский списан из всех геополитических раскладов. Киев начинает готовиться к избирательному циклу.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались
Садоводство, цветоводство
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались Аудио 
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Садоводство, цветоводство
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить
Наука и техника
Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
ОФЗАБ-500 с УМПК. Фугасно-зажигательный кошмар для украинской армии Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Не заинтересованы — Запад раскрыл, почему не пригласил Украину на переговоры РФ и США
Чипирование собак и кошек: как работает и действительно ли нужно
Воинствующий контингент — реакция РФ на размещение войск НАТО на Украине
Засохший сыр как новый: 4 лайфхака, которые вернут ему мягкость и вкус
ОФЗАБ-500 с УМПК. Фугасно-зажигательный кошмар для украинской армии
Без предрассудков о служебных романах: плюсы и минусы отношений на работе
Одновременное нажатие газа и тормоза: простой способ угробить трансмиссию
Путь к решению проблемы — Лавров назвал регулярными встречи по Украине
Необходимо перерождение — глава МИД Венгрии заявил о реорганизации ООН
Зачем выбирать между комфортом и ценой? Чехи уже нашли авто, которое сочетает и то, и другое
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.