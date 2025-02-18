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Макрон сдал назад. Франция не готовится отправлять наземные войска

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Силовые структуры

Франция не готова отправлять наземные войска на Украину.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Некогда один из наиболее рьяных сторонников отправки собственных солдат в места боевых действий Эммануэль Макрон, заявил в интервью, они сегодня не готовятся отправлять наземные войска, но думают о гарантиях безопасности.

Однако президент Франции подчеркнул, что ЕС должен укреплять обороноспособность и быть готовым к долгосрочным вызовам.

Раньше присутствия 200-тысячного контингента сил от Европы требовал Владимир Зеленский. Позже он понизил планку своих запросов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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