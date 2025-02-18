Франция не готова отправлять наземные войска на Украину.
Некогда один из наиболее рьяных сторонников отправки собственных солдат в места боевых действий Эммануэль Макрон, заявил в интервью, они сегодня не готовятся отправлять наземные войска, но думают о гарантиях безопасности.
Однако президент Франции подчеркнул, что ЕС должен укреплять обороноспособность и быть готовым к долгосрочным вызовам.
Раньше присутствия 200-тысячного контингента сил от Европы требовал Владимир Зеленский. Позже он понизил планку своих запросов.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.