Макрон сдал назад. Франция не готовится отправлять наземные войска

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Франция не готова отправлять наземные войска на Украину.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Некогда один из наиболее рьяных сторонников отправки собственных солдат в места боевых действий Эммануэль Макрон, заявил в интервью, они сегодня не готовятся отправлять наземные войска, но думают о гарантиях безопасности.

Однако президент Франции подчеркнул, что ЕС должен укреплять обороноспособность и быть готовым к долгосрочным вызовам.

Раньше присутствия 200-тысячного контингента сил от Европы требовал Владимир Зеленский. Позже он понизил планку своих запросов.