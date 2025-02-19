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Над Тулой силами российских ПВО был уничтожен украинский дрон

1:06
Силовые структуры » Военные новости

Тула подверглась украинской атаке, над городом подавлен беспилотник вооруженных сил Украины.

Украинский беспилотник
Фото: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинский беспилотник

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал, что украинская армия пыталась атаковать регион с применением беспилотников. 

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины был уничтожен на территории Тулы. По информации губернатора пострадавших нет.

Ситуация, как уточняется, находится под контролем.

Ранее в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев проинформировал, что в Самарской области сызранский НРЗ подвергся обстрелу дрона. На предприятии работают оперативные и экстренные службы.

По информации на предприятии никто не пострадал. Так же беспилотники украинской армии атаковали Брянскую область и Крым. За вечер вторника над этими регионами было уничтожено больше 20 дронов.

Спецоперация на территории началась 24 февраля 2022 года.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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