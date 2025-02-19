Над Тулой силами российских ПВО был уничтожен украинский дрон

Тула подверглась украинской атаке, над городом подавлен беспилотник вооруженных сил Украины.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал, что украинская армия пыталась атаковать регион с применением беспилотников.
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины был уничтожен на территории Тулы. По информации губернатора пострадавших нет.
Ситуация, как уточняется, находится под контролем.
Ранее в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев проинформировал, что в Самарской области сызранский НРЗ подвергся обстрелу дрона. На предприятии работают оперативные и экстренные службы.
По информации на предприятии никто не пострадал. Так же беспилотники украинской армии атаковали Брянскую область и Крым. За вечер вторника над этими регионами было уничтожено больше 20 дронов.
Спецоперация на территории началась 24 февраля 2022 года.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?