Боец армии РФ: что творили ВСУ с мирными жителями в подвале в Курской области?

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские военные из группировки «Север» освободили мирных жителей, которых ВСУ удерживали в подвале.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Совместные учения армий России и Белоруссии в Бресте

Вооруженные силы Российской Федерации захватили подвал в приграничном районе Курской области, где украинские солдаты захватили в плен мирных жителей.

Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным Гера.

По информации от российского солдата, в освобожденном подвале находились рации, телефоны и миномет, а также другие вещи украинских военных.

На днях председатель комиссия Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал классифицировать действия украинской армии в Курской области против мирных жителей как геноцид.

Армия Российской Федерации каждый день защищает мирных жителей Донбасса и освобождает территории от ВСУ.