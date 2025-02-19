Российские военные из группировки «Север» освободили мирных жителей, которых ВСУ удерживали в подвале.
Вооруженные силы Российской Федерации захватили подвал в приграничном районе Курской области, где украинские солдаты захватили в плен мирных жителей.
Об этом сообщил российский военнослужащий с позывным Гера.
По информации от российского солдата, в освобожденном подвале находились рации, телефоны и миномет, а также другие вещи украинских военных.
На днях председатель комиссия Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал классифицировать действия украинской армии в Курской области против мирных жителей как геноцид.
Армия Российской Федерации каждый день защищает мирных жителей Донбасса и освобождает территории от ВСУ.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?