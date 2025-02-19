Россия и США по итогам встречи в Эр-Рияде во вторник разработали трехступенчатый мирный план по завершению украинского конфликта.
Репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич сообщил, что Россия и Америка предлагают трёхступенчатый мирный план: прекращение огня с двух сторон, выборы нового президента Украины и подписание мирного соглашения.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде завершились спустя 4,5 часа. Текущий рейтинг поддержки президента Зеленского находится на низком уровне.
18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями России и США.
Украина в переговорах не участвовала. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет признавать результаты встречи Российской Федерации и США.
Стоит напомнить, что специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Главная цель сво защита мирных жителей Донбасса и освобождение территорий от Вооруженных сил Украины.
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