РФ и США обсуждают проведение выборов на Украине

Россия и США по итогам встречи в Эр-Рияде во вторник разработали трехступенчатый мирный план по завершению украинского конфликта.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич сообщил, что Россия и Америка предлагают трёхступенчатый мирный план: прекращение огня с двух сторон, выборы нового президента Украины и подписание мирного соглашения.

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде завершились спустя 4,5 часа. Текущий рейтинг поддержки президента Зеленского находится на низком уровне.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями России и США.

Украина в переговорах не участвовала. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет признавать результаты встречи Российской Федерации и США.

Стоит напомнить, что специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Главная цель сво защита мирных жителей Донбасса и освобождение территорий от Вооруженных сил Украины.