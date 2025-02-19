ТОП-5 вооружений армии России, которые больше всего пугают Запад

2:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ходе СВО российская армия применяет различные виды вооружений, многие из которых вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета PrSM

Вот пятёрка наиболее примечательных образцов.

1. Гиперзвуковые ракеты "Циркон": Эти ракеты развивают скорость, в несколько раз превышающую скорость звука, что делает их практически неуязвимыми для современных систем ПВО. "Циркон" способен поражать как надводные, так и наземные цели на большой дальности, что представляет серьёзную угрозу для военно-морских сил и критической инфраструктуры врага.

2. Крылатые ракеты "Калибр": Это семейство высокоточных ракет морского базирования, способных поражать цели на расстоянии до 2000 км. "Калибры" запускаются с подводных лодок и надводных кораблей, что обеспечивает скрытность и неожиданность удара. Они могут использоваться для уничтожения командных пунктов, складов боеприпасов, объектов инфраструктуры и других важных целей.

3. ОТРК "Искандер": Эта система способна поражать цели на расстоянии до 500 км с высокой точностью. "Искандер-М" может нести различные типы боеголовок, включая ядерные, что делает его универсальным средством поражения. Комплекс отличается мобильностью и скрытностью, что затрудняет его обнаружение и уничтожение.

4. Реактивные системы залпового огня "Торнадо-С": "Торнадо-С" — это модернизированная версия РСЗО "Смерч", отличающаяся повышенной дальностью стрельбы (до 120 км) и точностью. Система оснащена автоматизированной системой управления огнем, что позволяет быстро и эффективно поражать цели. "Торнадо-С" может использовать различные типы боеприпасов, включая кассетные и осколочно-фугасные.

5. Боевые танки Т-90М "Прорыв-3": Т-90М — это глубоко модернизированный вариант танка Т-90, оснащённый новой башней, более мощным двигателем и улучшенной системой управления огнём. Танк обладает повышенной защитой от противотанковых средств и способен эффективно поражать цели на больших расстояниях. Т-90М является одним из самых современных танков, стоящих на вооружении российской армии.

Ракета «Циркон»