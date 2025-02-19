Бои в Курской области: Спецбатальон ВСУ «Шквал» уничтожен русской армией

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Отдельный батальон ВСУ «Шквал», сформированный исключительно из заключенных, прекратил свое существование под Курском.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Под Курском Вооруженные силы России ликвидировали практически весь состав батальона украинской армии "Шквал". По информации батальон состоял из заключенных.

Этот батальон применяли на передовых участках линии боевого соприкосновения, отправляя в штурмы.

О появлении специального батальона "Шквал" в составе Вооруженных силах Украины сообщалось в прошлом году такие штурмовые группы были и в элитных бригадах, набирали туда в том числе судимых за убийство.

Ранее солдаты армии Российской Федерации выследили и уничтожили бившую по Брянской области машину реактивной системы залпового огня Вооруженных сил Украины (РСЗО) БМ-21 «Град».