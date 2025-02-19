В освобождении участвовали десантники 51-го и 56-го гвардейских десантно-штурмовых полков российской армии.
Как сообщили в Оборонном ведомстве России, десантники Вооруженных сил Российской Федерации освободили в Курской области Свердликово, вышли на этом участке соприкосновения на границу с Сумкой области и отодвинули украинскую армия на территорию Украины.
Один из солдат российской армии с позывным Мастер сообщил, что обстановка в населенном пункте тяжелая, при этом Свердликово занят подразделениями Вооруженными силами Российской Федерации.
Населенный пункт расположен на границе с Украиной. В августе прошлого года украинская армия заходили через него в Курскую область.
Освобождение Свердликово осложнило снабжение остающейся в регионе украинской группировки.
По данным Министерства обороны России, армия киевского режима понесли огромные потери, включая более 300 военнослужащих, 15 бронированных машин и 4 танка.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?