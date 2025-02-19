ВС РФ вытеснили ВС Украины из Свердликово в Сумскую область

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В освобождении участвовали десантники 51-го и 56-го гвардейских десантно-штурмовых полков российской армии.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Как сообщили в Оборонном ведомстве России, десантники Вооруженных сил Российской Федерации освободили в Курской области Свердликово, вышли на этом участке соприкосновения на границу с Сумкой области и отодвинули украинскую армия на территорию Украины.

Один из солдат российской армии с позывным Мастер сообщил, что обстановка в населенном пункте тяжелая, при этом Свердликово занят подразделениями Вооруженными силами Российской Федерации.

Населенный пункт расположен на границе с Украиной. В августе прошлого года украинская армия заходили через него в Курскую область.

Освобождение Свердликово осложнило снабжение остающейся в регионе украинской группировки.

По данным Министерства обороны России, армия киевского режима понесли огромные потери, включая более 300 военнослужащих, 15 бронированных машин и 4 танка.