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Осталось два километра: в ДНР ВС РФ вскоре захлопнут котёл для ВСУ

1:04
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска находятся на грани полного закрытия оперативного окружения вокруг украинского населённого пункта Константинополь в ДНР. 

Российские военные, армия России
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

19 февраля стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации приблизились к завершению операции по окружению в "котел" украинской армии в населенном пункте Константинополь в Донецкой Народной Республике.

Сообщается, что Вооруженные силы Украины пытались создать линию обороны около населённого пункта Разлив, однако их попытка не увенчалась успехом.

Вооруженные силы Российской Федерации медленно, но верно продолжают сокращать дистанцию вокруг сил украинской армии.

Ранее боец Вооруженных сил Украины с позывным Мучной сообщил, что армия киевского режима понесла огромные потери в селе Улаклы.

Также сообщалось, что командование киевского режима направило часть элитного специального батальона БПЛА "Птицы Мадьяра" под Константиновку.
 

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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