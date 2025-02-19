Российские войска находятся на грани полного закрытия оперативного окружения вокруг украинского населённого пункта Константинополь в ДНР.
19 февраля стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации приблизились к завершению операции по окружению в "котел" украинской армии в населенном пункте Константинополь в Донецкой Народной Республике.
Сообщается, что Вооруженные силы Украины пытались создать линию обороны около населённого пункта Разлив, однако их попытка не увенчалась успехом.
Вооруженные силы Российской Федерации медленно, но верно продолжают сокращать дистанцию вокруг сил украинской армии.
Ранее боец Вооруженных сил Украины с позывным Мучной сообщил, что армия киевского режима понесла огромные потери в селе Улаклы.
Также сообщалось, что командование киевского режима направило часть элитного специального батальона БПЛА "Птицы Мадьяра" под Константиновку.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?