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Российские средства ПВО ликвидировали украинский самолет МиГ-29

ПВО РФ уничтожила самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины
1:18
Силовые структуры » Военные новости

Минобороны России заявило, что русские средства ПВО уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ и свыше 123 беспилотников.

Вертолет армии США Black Hawk
Фото: defenseimagery.mil by Gertrud Zach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вертолет армии США Black Hawk

Оборонное ведомство России в среду проинформировало, что средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили самолет МиГ-29 украинской армии, также ликвидировали две управляемые авиационные бомбы JDAM, 123 беспилотного летательного аппарата.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщает, что, вероятнее всего, уничтожен был МиГ-29, предоставленный Украине властями Польши.

Отмечается, что с начала проведения специальной военной операции уже ликвидированы 654 самолета, 283 вертолета, 43 895 беспилотных летательных аппаратов.

24 февраля на территории Украины началась спецоперация. Главная цель СВО защита мирных граждан Донбасса и освобождение территорий от украинской армии.

Бойцы российской армии каждый день выполняют поставленные цели и задачи на всех направлениях.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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