Минобороны России заявило, что русские средства ПВО уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ и свыше 123 беспилотников.
Оборонное ведомство России в среду проинформировало, что средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили самолет МиГ-29 украинской армии, также ликвидировали две управляемые авиационные бомбы JDAM, 123 беспилотного летательного аппарата.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщает, что, вероятнее всего, уничтожен был МиГ-29, предоставленный Украине властями Польши.
Отмечается, что с начала проведения специальной военной операции уже ликвидированы 654 самолета, 283 вертолета, 43 895 беспилотных летательных аппаратов.
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