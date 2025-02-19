Российские средства ПВО ликвидировали украинский самолет МиГ-29

ПВО РФ уничтожила самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Минобороны России заявило, что русские средства ПВО уничтожили самолет МиГ-29 ВСУ и свыше 123 беспилотников.

Фото: defenseimagery.mil by Gertrud Zach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вертолет армии США Black Hawk

Оборонное ведомство России в среду проинформировало, что средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили самолет МиГ-29 украинской армии, также ликвидировали две управляемые авиационные бомбы JDAM, 123 беспилотного летательного аппарата.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщает, что, вероятнее всего, уничтожен был МиГ-29, предоставленный Украине властями Польши.

Отмечается, что с начала проведения специальной военной операции уже ликвидированы 654 самолета, 283 вертолета, 43 895 беспилотных летательных аппаратов.

24 февраля на территории Украины началась спецоперация. Главная цель СВО защита мирных граждан Донбасса и освобождение территорий от украинской армии.

Бойцы российской армии каждый день выполняют поставленные цели и задачи на всех направлениях.