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ВС РФ показали удар «Искандера» по подразделению ВСУ в Сумской области

Мощный удар ВС РФ: Появились видеокадры поражения «Искандером» 18 единиц техники ВСУ под Сумами
1:16
Силовые структуры » Военные новости

ОТРК «Искандер» одним ударом ликвидировал 18 единиц техники украинских войск в районе села Боромля в Сумской области.

Российские военные, армия России
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

В Сумской области У Боромли Вооруженные силы России при использовании оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожили сосредоточение живой силы украинской армии.

Пресс-служба оборонного ведомства России поделилась видеокадрами, снятыми в районе населённого пункта Боромля Сумской области.

Армия России вычислила точное расположение украинских РСЗО и нанесли удар по заданным позициям украинской армии.

Уточняется, что ракетный удар был нанесен по району сосредоточения 27-й украинской ракетно-артиллерийской бригады, которая была расположена в лесополосе в районе села Боромля.

Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев проинформировал, что украинская армия стягивает силы в Сумской области возле границы с Брянской и Курской областями.

Российская армия уже освободила не один населённый пункт и продолжает выполнять задачи в ходе проведения спецоперации.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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