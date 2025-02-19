ОТРК «Искандер» одним ударом ликвидировал 18 единиц техники украинских войск в районе села Боромля в Сумской области.
В Сумской области У Боромли Вооруженные силы России при использовании оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожили сосредоточение живой силы украинской армии.
Пресс-служба оборонного ведомства России поделилась видеокадрами, снятыми в районе населённого пункта Боромля Сумской области.
Армия России вычислила точное расположение украинских РСЗО и нанесли удар по заданным позициям украинской армии.
Уточняется, что ракетный удар был нанесен по району сосредоточения 27-й украинской ракетно-артиллерийской бригады, которая была расположена в лесополосе в районе села Боромля.
Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев проинформировал, что украинская армия стягивает силы в Сумской области возле границы с Брянской и Курской областями.
Российская армия уже освободила не один населённый пункт и продолжает выполнять задачи в ходе проведения спецоперации.
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