ВСУ разгромили последний пункт обмена пленными и телами погибших между РФ и Украиной

ВСУ атаковали последний пункт обмена военнопленными и телами погибших

Киевский террористический режим нанёс удар по пункту обмена пленными и телами погибших с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by 촬영 - 김태형 기자, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ РСЗО (реактивная система залпового огня) армии Республики Корея

Военнослужащие киевского режима нанесли огневой удар из системы залпового огня "Град" по местному пункту обмена военнопленными и телами между Российской и Федерацией и Украиной.

По информации два снаряда попало на таможенный пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области, в результате чего трое сотрудников ведомства получили ранения и были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Сам пункт обмена получил частичные разрушения. Официально эту информацию Министерство обороны России пока не комментировали.



Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС России выследили и уничтожили бившую по Брянской области РСЗО украинской армии.

Спецоперация на территории Украины началась по приказу российского президента Владимира Путина 24 февраля 2022 года.