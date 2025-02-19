Киевский террористический режим нанёс удар по пункту обмена пленными и телами погибших с Россией.
Военнослужащие киевского режима нанесли огневой удар из системы залпового огня "Град" по местному пункту обмена военнопленными и телами между Российской и Федерацией и Украиной.
По информации два снаряда попало на таможенный пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области, в результате чего трое сотрудников ведомства получили ранения и были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.
Сам пункт обмена получил частичные разрушения. Официально эту информацию Министерство обороны России пока не комментировали.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС России выследили и уничтожили бившую по Брянской области РСЗО украинской армии.
Спецоперация на территории Украины началась по приказу российского президента Владимира Путина 24 февраля 2022 года.
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