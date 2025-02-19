Киев для срыва переговоров готовит теракты против диппредставительств РФ в странах Европы

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

Ради срыва переговоров украинские спецслужбы предполагают проведение серию терактов.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

Направлены они будут против дипломатических представительств Российской Федерации в странах Евросоюза.

Об том сообщает служба внешней разведки России.

Теракты могут пройти в странах Скандинавии и Балтии, Германии, и возможно, что террористы предпочтут Венгрию и Словакию, заявило ведомство.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что он не собирается идти на ультиматумы Москвы. Также он отметил, что Украина "не чувствует поддержки от США".