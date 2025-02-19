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Киев для срыва переговоров готовит теракты против диппредставительств РФ в странах Европы

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Силовые структуры » ФСБ

Ради срыва переговоров украинские спецслужбы предполагают проведение серию терактов.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Направлены они будут против дипломатических представительств Российской Федерации в странах Евросоюза.

Об том сообщает служба внешней разведки России.

Теракты могут пройти в странах Скандинавии и Балтии, Германии, и возможно, что террористы предпочтут Венгрию и Словакию, заявило ведомство.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что он не собирается идти на ультиматумы Москвы. Также он отметил, что Украина "не чувствует поддержки от США".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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