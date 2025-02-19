Киев для срыва переговоров готовит теракты против диппредставительств РФ в странах Европы

Ради срыва переговоров украинские спецслужбы предполагают проведение серию терактов.
Направлены они будут против дипломатических представительств Российской Федерации в странах Евросоюза.
Об том сообщает служба внешней разведки России.
Теракты могут пройти в странах Скандинавии и Балтии, Германии, и возможно, что террористы предпочтут Венгрию и Словакию, заявило ведомство.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что он не собирается идти на ультиматумы Москвы. Также он отметил, что Украина "не чувствует поддержки от США".
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?