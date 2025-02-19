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Европейский театр — кто и зачем провоцирует Россию на новый конфликт?

2:54
Силовые структуры » Военные новости

Новый анализ политики Великобритании показывает, что Лондон стремится спровоцировать конфликт с Россией в Европе. По мнению эксперта-политолога Ростислава Ищенко, высказанного изданию "Военное дело", в условиях отсутствия значительной сухопутной армии у Британии такой конфликт может быть начат через создание напряжённой ситуации на Балтике.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Эксперт отмечал, что раскалывание обстановки в этом регионе не является случайностью, а результатом целенаправленной политики британских властей.

Эксперт пояснил, что идея блокады российских балтийских портов, таких как Санкт-Петербург и Калининград, предопределяет возникновение военных столкновений. Лондон намеренно подталкивает ситуацию к тому, чтобы Россия была вынуждена пробиваться через блокаду. Несмотря на возможность сдерживания, по мнению Ищенко, рано или позже Россия столкнется с необходимостью прорыва, что неизбежно приведет к оккупации Прибалтики. При этом речь не обязательно идет о полном присоединении, достаточно будет обеспечить присутствие российских сил в регионе, что позволит прорваться к Калининграду.

Аналитик также подчеркнул, что Лондон спокойно относится даже к возможности полного российского контроля над Прибалтикой. Однако дальнейшее продвижение России осложнено доминированием сил НАТО в Балтийском море: военно-морской флот, авиация и системы ПВО альянса способны эффективно противостоять экспансионистским шагам. Ищенко указывал, что НАТО не сможет вытеснить Россию, а попытка высадки российских войск в Скандинавии приведет лишь к временной стабилизации в регионе.

Эксперт добавлял, что именно такая обстановка выгодна Великобритании. Планы Лондона направлены на развязывание масштабного конфликта, который мобилизует союзников по НАТО и одновременно подпортит имидж администрации Дональда Трампа в США, создавая внутреннее напряжение в этой стране. По мнению Ищенко, локальный военный кризис в Европе не представляет ядерной угрозы для Лондона, что позволяет британской стороне вести длительную войну без необходимости стремиться к решающим успехам на поле боя. Такая продолжительная конфронтация способна истощать ресурсы России, одновременно давая шанс европейским леволиберальным элитам остановить процесс правого поворота как в Европе, так и в США.

Таким образом, достигнутая цель провокаций заключается в создании устойчивого противостояния, которое, по расчетам Лондона, будет способствовать изменению расстановки сил в регионе и ослаблению влияния России на балтийском пространстве. Эксперт отмечал, что британские власти неоднократно пытались инициировать подобные провокации и намерены продолжать эти усилия в будущем.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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