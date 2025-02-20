Путин заявил о наступлении российских войск по всей линии соприкосновения

Армия РФ наступает по всей линии соприкосновения: чего стоит ожидать?

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска ведут наступательные действия по всей линии соприкосновения, сформировавшейся в ходе проведения спецоперации на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Master Sgt. Mark Olsen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ НАТО армия

Как сообщил российский президент Владимир Путин, российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения.

Об этом Владимир Путин рассказал во время своего визита на завод по производству беспилотных летательных аппаратов для нужд российской армии в Санкт-Петербурге.

В результате внесения изменений в тактику проведения спецоперации, Вооруженные силы России добились прогресса на многих направлениях.

Также российский лидер проинформировал, что час назад ему доложили о том, что бойцы 810-й бригады российской армии пересекли границу с Украиной в Курской области.

Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова к переговорам с Украиной. Он добавил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

Стоит напомнить, что спецоперация на территории Украины началась по приказу российского лидера Путина 24 февраля 2022 года.