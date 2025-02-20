В Генштабе рассказали, сколько территории освободили ВС России в 2024 году.
Начальник Генштаба Вооруженный сил России Сергей Рудской проинформировал, что армия РФ за прошлый год освободила от киевского режима почти 4,5 тысячи квадратных километров.
За два месяца текущего года армия РФ освободила еще 600 квадратных километров.
Рудской также добавил, что бойцам армии России осталось освободить менее 1% территории Луганской Народной Республики.
Как уточнил начальник генштаба, в ДНР, Херсонской и Запорожской областях России освобождено около 75% территорий этих регионов.
Ранее генерал-полковник рассказал, что количество убитых и раненых солдат киевского режима за 2024 год составило 590 тысяч человек.
По его информации, с начала специальной военной операции эта цифра превысила 1 млн украинцев.
Также Рудской сообщил, что противник несет огромные потери и отступает с занятых ранее позиций, не сморя на постоянную переброску своих резервов.
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