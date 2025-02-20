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Освобождение Сумской области: ВС РФ ударила в тыл ВСУ через Курскую область

1:17
Силовые структуры » Военные новости

Российские военные осуществили очередной стратегический маневр, пересекая государственную границу в Курской области и продвигаясь на территорию Сумской области Украины. 

Совместные учения армий России и Белоруссии в Бресте
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Совместные учения армий России и Белоруссии в Бресте

19 февраля военный блогер в своем Telegram-канале Юрий Подоляка написал о сложившиеся ситуации в курском приграничье.

Как написал блогер в своих социальных сетях, Вооруженные силы России зашли на территорию Украины со стороны населенного пункта Свердликово Курской области, который освободили ранее от киевского режима.

Заход в Сумскую область значительно ускорит освобождение данной территории, позволяя избежать штурма сильно укреплённых позиций киевского режима.


Стратегия, по его мнению, направлена на постепенное окружение и последующее подавление сопротивления.

Военный блогер предположил, что после освобождения Курской области под Сумами будет создана зона безопасности.

За последние 24 часа украинская армия потеряла свыше 510 бойцов, а также две немецкие самоходные артиллерийские установки, в том числе Panzerhaubitze 2000, и ряд другой техники.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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