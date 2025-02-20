Ликвидированы четыре украинских дрона над Республикой Крым

ПВО РФ за ночь уничтожила девять украинских дронов над регионами России

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

За ночь российские средства ПВО сбили около девяти украинских беспилотников, дроны уничтожены над Брянской и Тульской областями.

Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Оборонное ведомство сообщило, что над Республикой Крым средства ПВО Российской Федерации ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата киевского режима.

По информации Министерства обороны России, атака была отражена силами противовоздушной обороны в промежутке с 22:25 до 23:10 по московскому времени 19 февраля 2025 года.

Регионы Российской Федерации регулярно подвергаются атакам со стороны киевского режима после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Незадолго до этого в Казахстане нашли упавший дрон-разведчик киевского режима. Упавший беспилотник французского производства Crecerelle обнаружен неподалеку от нефтепровода.