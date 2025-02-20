За ночь российские средства ПВО сбили около девяти украинских беспилотников, дроны уничтожены над Брянской и Тульской областями.
Оборонное ведомство сообщило, что над Республикой Крым средства ПВО Российской Федерации ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата киевского режима.
По информации Министерства обороны России, атака была отражена силами противовоздушной обороны в промежутке с 22:25 до 23:10 по московскому времени 19 февраля 2025 года.
Регионы Российской Федерации регулярно подвергаются атакам со стороны киевского режима после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Незадолго до этого в Казахстане нашли упавший дрон-разведчик киевского режима. Упавший беспилотник французского производства Crecerelle обнаружен неподалеку от нефтепровода.
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