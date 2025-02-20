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Дрон ВС РФ с многоствольной реактивной установкой атаковал опорный пункт ВСУ

0:51
Силовые структуры » Военные новости

Дрон с многоствольной реактивной установкой атаковал опорный пункт ВСУ.

Белый дрон, парящий в ярко-синем небе
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

В соцсетях появились кадры боевого применения многоствольной реактивной системы залпового огня.

Колесные беспилотники российской армии продолжают осваивать новые специальные возможности.

Дроны РФ скрытно подошли к позициям армии Украины и произвели обстрел позиций с прямой наводки. 

Эти дроны также могут использоваться для эвакуации раненых бойцов, что делает их незаменимыми помощниками в обеспечении боеспособности и сохранения жизни военнослужащих.

В прошлом году сообщалось, что военнослужащие из отряда "Рысь" российской армии создали колесный боевой дрон «Таня-пулеметчица» и испытали его на полигоне в зоне проведения спецоперации.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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