Дрон ВС РФ с многоствольной реактивной установкой атаковал опорный пункт ВСУ

Дрон с многоствольной реактивной установкой атаковал опорный пункт ВСУ.
В соцсетях появились кадры боевого применения многоствольной реактивной системы залпового огня.
Колесные беспилотники российской армии продолжают осваивать новые специальные возможности.
Дроны РФ скрытно подошли к позициям армии Украины и произвели обстрел позиций с прямой наводки.
Эти дроны также могут использоваться для эвакуации раненых бойцов, что делает их незаменимыми помощниками в обеспечении боеспособности и сохранения жизни военнослужащих.
В прошлом году сообщалось, что военнослужащие из отряда "Рысь" российской армии создали колесный боевой дрон «Таня-пулеметчица» и испытали его на полигоне в зоне проведения спецоперации.
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