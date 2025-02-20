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Зеленского, Ермака и Малюка обвинили в гибели журналиста из США

1:00
Силовые структуры » Военные новости

Вашингтон начал подымать ставки. Владимира Зеленского обвинили в гибели журналиста из США Гонсало Лира.

Его смерть упрямо замалчивалась при Байдене, но теперь эту историю начнут быстро раскручивать. Илон Маск вчера написал в соцсети, что "Зеленский убил американского журналиста".

По всей вероятности, главе офиса президента Украины Андрею Ермаку и главе СБУ Малюку нужно готовиться к санкциям. Вполне вероятно, и к аресту. Поскольку все знают, что придумывает Ермак, а Малюк реализуют его идеи.

Возможно, команда Трампа будет постепенно выбивать администрацию Зеленского, пока тот не согласится на условия, которые ему представили.

По информации Telegram-канала "Легитимный", трамписты знают, что у глобалистов на Зеленского есть очень серьёзный компромат. Поэтому просроченный президент Украины будет со своими спонсорами до последнего.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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