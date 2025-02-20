Армия Украины готовит наступление на Брянскую область.
Информация об этом ходит по воинским частям с начала февраля. Такой вариант у противника действительно есть. Провал на Курском приграничье поставил Киев в неудобное положение, и ему сейчас очень нужен результат.
План на Брянскую область был ещё до второй попытки Курской операции. По задумке боевиков, надо было расширить плацдарм, а затем нанести удар в Брянской области, чтобы сковать российские силы, но тогда ничего не вышло, пишет ТК "Архангел спецназа".
Для наступления Киеву понадобятся несколько тысяч солдат и много бронетехники. Если атака и будет, то сперва противник проведет или налёт БПЛА, или ракетный удар.
Сейчас основная группировка ВСУ сосредоточена в двух сёлах Сумской области. К наступлению готовятся более 5 тыс. военных, свыше 200 единиц техники, в том числе танки Leopard и Abrams, БМП и пр.
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