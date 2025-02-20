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Солдат ВС РФ подразделения "Эспаньолы" угнал БМП на глазах у ВСУ

"Они такого не ожидали": солдат ВС РФ угнал БМП на глазах у солдат ВСУ
Силовые структуры » Военные новости

Боец "Эспаньолы" угнал подбитую украинскую БМП на глазах у солдат украинской армии.

Российские военные, армия России
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

Военнослужащий российской армии м позывным "Зарик", служивший в подразделении "Эспаньола" сообщил, как на глазах украинской армии угнал подбитую военную бронированную машину, проинформировал источник RT.

"Когда я завел её, она была неуправляема — работали только первая и задняя передачи. На свой страх и риск поехали до нашей полосы", — вспоминает Зарик.

Возвращаясь с боевого задания его подразделение увидело подбитую бронированную машину киевского режима, и решили проврить в каком она состоянии.

Вооруженные силы Украины сначала не поняли, что происходит, и только когда бронемашина стала удаляться в сторону позиций российской армии, начал обстрел бронемашины. Но было уже поздно.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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