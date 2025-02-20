Солдат ВС РФ подразделения "Эспаньолы" угнал БМП на глазах у ВСУ

"Они такого не ожидали": солдат ВС РФ угнал БМП на глазах у солдат ВСУ

Боец "Эспаньолы" угнал подбитую украинскую БМП на глазах у солдат украинской армии.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Военнослужащий российской армии м позывным "Зарик", служивший в подразделении "Эспаньола" сообщил, как на глазах украинской армии угнал подбитую военную бронированную машину, проинформировал источник RT.

"Когда я завел её, она была неуправляема — работали только первая и задняя передачи. На свой страх и риск поехали до нашей полосы", — вспоминает Зарик.

Возвращаясь с боевого задания его подразделение увидело подбитую бронированную машину киевского режима, и решили проврить в каком она состоянии.

Вооруженные силы Украины сначала не поняли, что происходит, и только когда бронемашина стала удаляться в сторону позиций российской армии, начал обстрел бронемашины. Но было уже поздно.