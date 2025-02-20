Боец СВО в одиночку взорвал вражеские укрепления ВСУ: что произошло в селе Елизаветовка?

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Боец СВО в одиночку взорвал вражеские укрепления ВСУ в селе Елизаветовка.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Солдат российской армии с позывным "Тим" сообщил, что в одиночку на мотоцикле прорвался к позициям Вооруженных сил Украины в населенном пункте Елизаветовка и ликвидировал их укрепления, бросив в них взрывчатку, проинформировал РИА Новости.

Как рассказал боец специальной военной операции это произошло в октябре прошлого года.

Военный отметил, что ему сложно оценить, сколько времени занял его рискованный маневр, так как он сосредоточился исключительно на выполнении задачи.

По информации источника, по позициям украинской армии был нанесен удар 30 килограммами взрывчатки.

Ранее сообщалось, что под Купянском солдат российской армии в одиночку уничтожил четверых солдат киевского режима, укрывшихся в блиндаже на глубине семь метров.

Специальная военная операция продолжается по сей день, Вооруженные силы России каждый день выполняют боевые задачи по защите мирного населения.