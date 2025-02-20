Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлия Снигирь публично поддержала старшую дочь Евгения Цыганова: ты крутая актриса
Снять номер в гостинице на Ставрополье стало дешевле
Расширяем жилплощадь: как законно объединить две квартиры и избежать проблем?
Потери ВСУ с начала СВО превысили 1 000 000 солдат
Хотите богатый урожай? Тогда не сажайте яблоню, пока не узнаете это!
Автоматическое вступление Украины в НАТО? США готовят неожиданный ход
Грязная камера заднего вида? Этот трюк решит проблему без лишних хлопот
Актриса Ланина высказалась об эмиграции: нет привязки к месту
Кишечник будет работать как часы: добавьте в рацион этот красный овощ

Армия Украины стягивает силы к границе, готовя возможное наступление на Брянскую область

Десять бригад ВСУ заняли дома мирных жителей: что происходит у брянской границы
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома у брянской границы.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
армия

Военнослужащие киевского режима стягивают силы к российской границе и размещаются в жилых домах, маскируясь под мирных жителей.

Вооружённые силы Украины занимают дома в приграничных селах Палиевке, Гремячке и других, откуда ранее вывезли людей.

По предварительной информации, в операции планируется задействовать как минимум десять бригад.

Украинская армия сконцентрирована в районе таможенного поста Троебортное, который активно прощупывают атаками FPV-дронов.

Основной целью операции может быть попытка перехвата ключевых повесток переговоров между Россией и США.

Специальная военная операция началась по приказу президента России 22 февраля 2022 года.

Главная цель спецоперации- обеспечение безопасности Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Экономика и бизнес
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов Аудио 
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Садоводство, цветоводство
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер Заплати себе и разбогатей. ТОП-12 лайфхаков для финансовых накоплений Дмитрий Плотников Требование России о наказании киевского режима за преследование УПЦ поддержано в США. Будут ли приняты меры? Любовь Степушова
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Юлия Снигирь публично поддержала старшую дочь Евгения Цыганова: ты крутая актриса
Снять номер в гостинице на Ставрополье стало дешевле
Расширяем жилплощадь: как законно объединить две квартиры и избежать проблем?
Потери ВСУ с начала СВО превысили 1 000 000 солдат
Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте
Хотите богатый урожай? Тогда не сажайте яблоню, пока не узнаете это!
Автоматическое вступление Украины в НАТО? США готовят неожиданный ход
Грязная камера заднего вида? Этот трюк решит проблему без лишних хлопот
Актриса Ланина высказалась об эмиграции: нет привязки к месту
Кишечник будет работать как часы: добавьте в рацион этот красный овощ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.