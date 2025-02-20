ВСУ маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома у брянской границы.
Военнослужащие киевского режима стягивают силы к российской границе и размещаются в жилых домах, маскируясь под мирных жителей.
Вооружённые силы Украины занимают дома в приграничных селах Палиевке, Гремячке и других, откуда ранее вывезли людей.
По предварительной информации, в операции планируется задействовать как минимум десять бригад.
Украинская армия сконцентрирована в районе таможенного поста Троебортное, который активно прощупывают атаками FPV-дронов.
Основной целью операции может быть попытка перехвата ключевых повесток переговоров между Россией и США.
Специальная военная операция началась по приказу президента России 22 февраля 2022 года.
Главная цель спецоперации- обеспечение безопасности Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.
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