Армия Украины стягивает силы к границе, готовя возможное наступление на Брянскую область

Десять бригад ВСУ заняли дома мирных жителей: что происходит у брянской границы

ВСУ маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома у брянской границы.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ армия

Военнослужащие киевского режима стягивают силы к российской границе и размещаются в жилых домах, маскируясь под мирных жителей.

Вооружённые силы Украины занимают дома в приграничных селах Палиевке, Гремячке и других, откуда ранее вывезли людей.

По предварительной информации, в операции планируется задействовать как минимум десять бригад.

Украинская армия сконцентрирована в районе таможенного поста Троебортное, который активно прощупывают атаками FPV-дронов.

Основной целью операции может быть попытка перехвата ключевых повесток переговоров между Россией и США.

Специальная военная операция началась по приказу президента России 22 февраля 2022 года.

Главная цель спецоперации- обеспечение безопасности Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.