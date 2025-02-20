С начала спецоперации потери Украины превысили 1 млн солдат, подчеркнул начальник Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
Сергей Рудской, начальник Генерального штаба сообщил, что за прошлый год потери со стороны Киевского режима составили 590 тысяч военных, в том числе раненных и убитых.
По его словам, общий показатель с начала проведения специальной военной операции превысил миллион украинских солдат.
Ранее Министерстве обороны РФ сообщали, что армия киевского режима понесла колоссальные потери в ходе боевых действий на курском направлении.
Спецоперация началась по приказу президента России 22 февраля 2022 года. Главная цель спецоперации- обеспечение безопасности Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.
Военнослужащие российской армии продолжают освобождать территории от киевского режима.
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