Потери ВСУ с начала СВО превысили 1 000 000 солдат

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С начала спецоперации потери Украины превысили 1 млн солдат, подчеркнул начальник Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Сергей Рудской, начальник Генерального штаба сообщил, что за прошлый год потери со стороны Киевского режима составили 590 тысяч военных, в том числе раненных и убитых.

По его словам, общий показатель с начала проведения специальной военной операции превысил миллион украинских солдат.

Ранее Министерстве обороны РФ сообщали, что армия киевского режима понесла колоссальные потери в ходе боевых действий на курском направлении.

Спецоперация началась по приказу президента России 22 февраля 2022 года. Главная цель спецоперации- обеспечение безопасности Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

Военнослужащие российской армии продолжают освобождать территории от киевского режима.