Российский танк Т-90МС вызвал ажиотаж во многих странах мира

Новейший вариант российского танка Т-90МС, представленный на престижной выставке в Абу-Даби, вызвал ажиотаж во многих странах мира.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Army2016-172

Об этом сообщает Interia.

Публичная презентация боевой машины из РФ произошла впервые. Именно эта модификация как раз и предназначена для зарубежных рынков. Т-90 стал мобильнее и мощнее, а также на нём появилась улучшенная защита.

Весьма заинтересовались русским танком многие страны: в основном из Африки и Ближнего Востока.

"Но не осталась в стороне и Азия. Это, в частности, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Судан, Алжир и даже Вьетнам и Индонезия", — пишет автор статьи.

Танк Т-90 МС