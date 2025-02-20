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Российский танк Т-90МС вызвал ажиотаж во многих странах мира

Силовые структуры » Военные новости

Новейший вариант российского танка Т-90МС, представленный на престижной выставке в Абу-Даби, вызвал ажиотаж во многих странах мира.

Army2016-172
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Army2016-172

Об этом сообщает Interia.

Публичная презентация боевой машины из РФ произошла впервые. Именно эта модификация как раз и предназначена для зарубежных рынков. Т-90 стал мобильнее и мощнее, а также на нём появилась улучшенная защита.

Весьма заинтересовались русским танком многие страны: в основном из Африки и Ближнего Востока.

"Но не осталась в стороне и Азия. Это, в частности, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Судан, Алжир и даже Вьетнам и Индонезия", — пишет автор статьи.

 

Танк Т-90 МС
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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