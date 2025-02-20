По указанию Зеленского готовятся кровавые провокации, в которых снова обвинят Россию

По указанию Владимира Зеленского готовятся провокации, в совершении которых опять обвинят РФ.

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Цель кровавой провокации проста — тиражирование на весь мир российской жестокости и срыв намечающихся переговоров, пишет ТК Beregini.

Подготовкой занимаются смешанные спецгруппы из представителей украинских силовиков с привлечением советников из Британии. Среди тех, кто должен пострадать от провокаций украинцы и иностранцы.

Целями нападений должны стать журналисты телеканала Kim Bildsoe Lassen и DR1 SofieThomasen Rasmussen (оба Дания), которые 22 февраля прибудут в Киев для интервью.