Политический тупик: почему украинские выборы откладываются

1:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Сложности с проведением выборов на территории Украины обусловлены целым рядом факторов. Политолог Ростислав Ищенко, в беседе с изданием "Военное дело", заявил, что текущая конституционная реальность делает невозможным организацию голосования в ближайшее время.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ сырский

Согласно его анализу, первым необходимым шагом должно стать прекращение действия военного положения. После этого автоматически завершится полномочия действующего состава Верховной рады. Следующим этапом должны стать парламентские выборы, которые необходимо провести в двухмесячный срок. Затем потребуется месяц на формирование нового состава законодательного органа, после чего можно будет назначить президентские выборы с трехмесячной кампанией. Общий срок реализации всей процедуры займет минимум полгода.

Альтернативным вариантом мог бы стать всенародный опрос о доверии нынешнему главе государства. Однако пока внимание сосредоточено исключительно на полноценных выборах, хотя их проведение в условиях боевых действий представляется проблематичным.

Особую сложность добавляет позиция международных игроков. Американская сторона настаивает на последовательности: перемирие — выборы — мирное соглашение. В то же время российская позиция остается осторожной из-за опасений повторного дипломатического кризиса. При этом Киев не готов отказаться от военного положения на фоне активных боевых действий.

Эксперт подчеркивает, что ситуация вокруг украинского электорального процесса остается крайне запутанной и преждевременной для серьезного обсуждения.