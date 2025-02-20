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Политический тупик: почему украинские выборы откладываются

1:44
Силовые структуры » Военные новости

Сложности с проведением выборов на территории Украины обусловлены целым рядом факторов. Политолог Ростислав Ищенко, в беседе с изданием "Военное дело", заявил, что текущая конституционная реальность делает невозможным организацию голосования в ближайшее время.

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Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Согласно его анализу, первым необходимым шагом должно стать прекращение действия военного положения. После этого автоматически завершится полномочия действующего состава Верховной рады. Следующим этапом должны стать парламентские выборы, которые необходимо провести в двухмесячный срок. Затем потребуется месяц на формирование нового состава законодательного органа, после чего можно будет назначить президентские выборы с трехмесячной кампанией. Общий срок реализации всей процедуры займет минимум полгода.

Альтернативным вариантом мог бы стать всенародный опрос о доверии нынешнему главе государства. Однако пока внимание сосредоточено исключительно на полноценных выборах, хотя их проведение в условиях боевых действий представляется проблематичным.

Особую сложность добавляет позиция международных игроков. Американская сторона настаивает на последовательности: перемирие — выборы — мирное соглашение. В то же время российская позиция остается осторожной из-за опасений повторного дипломатического кризиса. При этом Киев не готов отказаться от военного положения на фоне активных боевых действий.

Эксперт подчеркивает, что ситуация вокруг украинского электорального процесса остается крайне запутанной и преждевременной для серьезного обсуждения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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