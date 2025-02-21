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ВС РФ перешли в наступление на Запорожском фронте, ворвавшись в Пятихатки

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска перешли в наступление на Запорожском направлении, ворвавшись в населённый пункт Пятихатки.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Об этом сообщает Telegram-канал "Русская Весна".

На левом фланге Запорожского участка работает 19-я дивизии 58-й армии Южного военного округа. Штурмовые подразделения армии России при поддержке артиллеристов и бронетехники прорвали оборону противника в районе н. п. Пятихатка, зайдя в само село и продвинулись в нём.

Бандеровцы частично уничтожены, частично бежали, но некоторые ещё оказывают сопротивление.

Бои продолжаются.

Уточнения

Пятиха́тки (укр П'ятихатки, ранее Пятихатка) — город в Каменском районе, административный центр Пятихатской городской общины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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