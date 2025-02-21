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ВСУ потеряли более миллиона военных, а командование не разрешает отступать

Силовые структуры » Военные новости

Армия Украины потеряла более 1 млн военных с начала спецоперации.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВС РФ.

За 2024 год их потери составили 590 тыс. человек убитыми и ранеными.

Заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской в интервью "Красной звезде".

Он заявил, что около 75 процентов ДНР, Херсонской и Запорожской областей освобождены от боевиков. В ЛНР осталось освободить менее 1 процента. Также по данным Рудского, армия России освободила около 65 процентов изначально занятой территории Курщины.

А тем временем всушники паникуют — командование не разрешает им отступать, а потери слишком большие. Боевики проводят параллель с селом Улаклы, где ВСУ запретили отступать, в результате позиции потеряны, связь пропала, а армия Украины понесла огромные потери.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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