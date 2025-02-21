Граница по Днепру. Какие перспективы открываются перед армией РФ пока идут разговоры о переговорах

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Некоторый аналитики убеждены, что для реализации военных планов армии России остается 5-6 месяцев.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Наступление в Харьковской области и на Южно-Донецком направлении чётко обозначило планы Генштаба РФ: в ближайшее время выйти в тыл врага и ударить по самым мощным укреплённым районам украинской армии в Купянской и Славянско-Краматорской агломерациях.

При сильнейшем дефиците живой силы националисты не смогут долго удерживать эту территорию без снабжения. Помимо этого, весьма серьёзные проблемы ждут ВСУ на стыке Днепропетровской, Запорожской областей и ДНР.

Относительная равнина и разреженность населённых пунктов предполагают крупные прорывы механизированных частей ВС РФ. В свою очередь это, скорее всего, обрушит южный фланг фронта армия Украины плоть до городов — Днепропетровск и Запорожье. После этого держать фронт в Харьковской и, скорее всего, в Полтавской областях для Украины будет сродни самоубийству, пишет "Донбасс решает".

Отсюда простой вывод: идут ли мирные переговоры или ещё не начались — на ситуацию в зоне специальной военной операции это не имеет определяющего значения.