ВСУ могут попытаться реализовать Курский сценарий в приграничье Брянской области

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Армия Украины может пытаться повторить Курскую авантюру в приграничье Брянской области.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Что может предпринять противник?

Одна из целей вероятного наступления ВСУ в районе границ РФ, Белоруссии и Украины может быть захват нефтепровод "Новозыбков".

Неонацисты активно ведут аэроразведку это территории.

К тому же идёт эвакуация жителей из Глуховского района. В дома заезжают боевики. Их завозят на гражданских машинах и грузовиках "Новой почты".

Учитывая большое количество болот в приграничье Брянщины, вероятный путь наступления ВСУ — заасфальтированные трассы, по которым пройдёт тяжёлая техника. В Брянской области это направления через автомобильные КПП Три сестры, Погар и Троеборье.