Армия Украины может пытаться повторить Курскую авантюру в приграничье Брянской области.
Что может предпринять противник?
Одна из целей вероятного наступления ВСУ в районе границ РФ, Белоруссии и Украины может быть захват нефтепровод "Новозыбков".
Неонацисты активно ведут аэроразведку это территории.
К тому же идёт эвакуация жителей из Глуховского района. В дома заезжают боевики. Их завозят на гражданских машинах и грузовиках "Новой почты".
Учитывая большое количество болот в приграничье Брянщины, вероятный путь наступления ВСУ — заасфальтированные трассы, по которым пройдёт тяжёлая техника. В Брянской области это направления через автомобильные КПП Три сестры, Погар и Троеборье.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?