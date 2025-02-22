Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это не сценарий фильма ужасов, а реальная жизнь пауков в Ирландии
Расскажет Трампу? Кир Стармер планирует огласить сроки повышения военных расходов
Корректировки в течение года: платежи за коммуналку значительно вырастут
Здоровые привычки сами к вам прилипнут: сколько на это нужно времени?
На дорогах Бразилии появился настоящий зверь: вот чем хорош новый байк Shotgun 650 2026
Красный джемпер творит магию: один штрих — и вы королева вечера. Раскрываем секреты стилистов
Хватит кормить ЖКХ: рабочие способы снизить счета за коммуналку в разы
Котлеты разлетаются со стола за 5 минут: просто добавьте в них этот продукт
Сон в знойную ночь: 5 способов охладить комнату и хорошо выспаться

Могут ли Илон Маск и США отключить Старлинк над Украиной?

Силовые структуры » Военные новости

Илон Маск угрожал отключить Украину от "Старлинка" в случае отказа от подписания соглашения о недрах.

Starlink
Фото: Starlink Lieferumfang by Tim Reckmann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Starlink

Об этом писало агентство Reuters.

Ранее это говорил Кит Келлог, встречаясь с Владимиром Зеленским. Учитывая, какой объём информации для управления армией идёт через Starlink — коллапс ВСУ обеспечен.

А могут ли США отключить Starlink над Украиной?

Технически возможность такая есть. Существует несколько способов, правда, но есть и тонкости. 

Потенциально это приведёт к потере защищённой, устойчивой связи на ТВД, разрыву связи между командованием и подразделениями, затруднению управления БПЛА, и к сложностям в корректировке артогня.

Также важными последствиями отключения "Старлинка" могут быть потеря быстрого доступа к развединформации, проблема с оперативным реагированием на российские атаки, а также задержках в передаче данными между подразделениями ВСУ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Наука и техника
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора Аудио 
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Авто
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь Аудио 
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Наука и техника
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Последние материалы
Расскажет Трампу? Кир Стармер планирует огласить сроки повышения военных расходов
Корректировки в течение года: платежи за коммуналку значительно вырастут
Здоровые привычки сами к вам прилипнут: сколько на это нужно времени?
На дорогах Бразилии появился настоящий зверь: вот чем хорош новый байк Shotgun 650 2026
Красный джемпер творит магию: один штрих — и вы королева вечера. Раскрываем секреты стилистов
Хватит кормить ЖКХ: рабочие способы снизить счета за коммуналку в разы
Котлеты разлетаются со стола за 5 минут: просто добавьте в них этот продукт
Сон в знойную ночь: 5 способов охладить комнату и хорошо выспаться
Стоит ли стерилизовать кошку? Разбираем плюсы, минусы и возможные риски
Фанаты в недоумении: зачем Клуни отказался от роскошной жизни?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.