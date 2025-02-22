Могут ли Илон Маск и США отключить Старлинк над Украиной?

Илон Маск угрожал отключить Украину от "Старлинка" в случае отказа от подписания соглашения о недрах.

Фото: Starlink Lieferumfang by Tim Reckmann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Starlink

Об этом писало агентство Reuters.

Ранее это говорил Кит Келлог, встречаясь с Владимиром Зеленским. Учитывая, какой объём информации для управления армией идёт через Starlink — коллапс ВСУ обеспечен.

А могут ли США отключить Starlink над Украиной?

Технически возможность такая есть. Существует несколько способов, правда, но есть и тонкости.

Потенциально это приведёт к потере защищённой, устойчивой связи на ТВД, разрыву связи между командованием и подразделениями, затруднению управления БПЛА, и к сложностям в корректировке артогня.

Также важными последствиями отключения "Старлинка" могут быть потеря быстрого доступа к развединформации, проблема с оперативным реагированием на российские атаки, а также задержках в передаче данными между подразделениями ВСУ.