Могут ли Илон Маск и США отключить Старлинк над Украиной?

Илон Маск угрожал отключить Украину от "Старлинка" в случае отказа от подписания соглашения о недрах.
Об этом писало агентство Reuters.
Ранее это говорил Кит Келлог, встречаясь с Владимиром Зеленским. Учитывая, какой объём информации для управления армией идёт через Starlink — коллапс ВСУ обеспечен.
А могут ли США отключить Starlink над Украиной?
Технически возможность такая есть. Существует несколько способов, правда, но есть и тонкости.
Потенциально это приведёт к потере защищённой, устойчивой связи на ТВД, разрыву связи между командованием и подразделениями, затруднению управления БПЛА, и к сложностям в корректировке артогня.
Также важными последствиями отключения "Старлинка" могут быть потеря быстрого доступа к развединформации, проблема с оперативным реагированием на российские атаки, а также задержках в передаче данными между подразделениями ВСУ.
Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!