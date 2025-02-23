Сибиряк выжил под обстрелом дронов, 10 часов добираясь до своих

Мысли о дочери помогли выжить: Раненый боец 10 часов полз под огнем дронов

1:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Данила Ланской, житель Новосибирска, сменил барную стойку на передовую, добровольно отправившись в зону СВО. Будучи разведчиком, во время выполнения боевой задачи он получил тяжелое ранение. В интервью КП-Новосибирск Ланской рассказал о мучительном эпизоде, когда, истекая кровью, он выбирался из-под вражеского огня.

Фото: минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные РФ

Подразделение, в котором служил Данила, заняло лесополосу, но вскоре было обнаружено противником. Атака началась с ударов дронов-камикадзе, а затем последовал шквальный минометный обстрел. Один из осколочно-зажигательных снарядов разорвался рядом с Данилой, нанеся серьезное увечье его ноге.

Превозмогая нестерпимую боль, Ланской не растерялся. Он быстро оказал себе первую помощь: наложил кровоостанавливающие жгуты и принял обезболивающее. Шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, ценой невероятных усилий и силы воли, за долгие десять часов ему удалось преодолеть мучительные 500 метров.

Наконец, обессиленного, но не сломленного бойца обнаружили российские штурмовики, которые оперативно пришли на помощь попавшей в засаду группе. Отважного российского воина Данилу Ланского немедленно эвакуировали в военный госпиталь. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, спасти его ногу не удалось.

В настоящее время Данила Ланской проходит длительный и сложный курс реабилитации. Однако, несмотря на тяжелую потерю и пережитые страдания, он не теряет оптимизма и силы духа.

Данила полон решимости вернуться в строй и передавать свой боевой опыт, полученный на передовой, новым поколениям российских солдат, став военным инструктором.