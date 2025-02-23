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В Липецкой области за ночь уничтожили три украинских БПЛА

Атака отражена: Три беспилотника уничтожены над Липецкой областью за ночь
0:46
Силовые структуры

Минувшей ночью, 23 февраля, в Липецкой области дежурные средства ПВО успешно обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата, о чём сообщило Министерство обороны РФ.

БПЛА "Мерлин-ВР"
Фото: Минобороны РФ
БПЛА "Мерлин-ВР"

Согласно информации ведомства, атака с воздуха была предотвращена благодаря своевременному обнаружению и эффективной работе систем противовоздушной обороны. О каких-либо пострадавших или разрушениях на земле не сообщается.

В настоящее время в Липецкой области продолжает действовать жёлтый уровень воздушной опасности, что требует от жителей и экстренных служб повышенной бдительности и готовности к возможным угрозам с воздуха. Подробности вражеской атаки уточняется.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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