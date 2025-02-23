Капля воды сожгла бомбардировщик ВВС США

Издание Rodina-history.ru сообщило о самой дорогостоящей аварии в истории ВВС США, произошедшей на американской авиабазе Андерсен.
Бомбардировщик B-2 Spirit, взлетая в направлении Тихого океана, спустя несколько секунд потерял управление и рухнул на землю. Экипаж успел катапультироваться до возгорания.
Стоимость самолёта, по данным издания, составляла 2,1 миллиарда долларов, что сопоставимо с годовым бюджетом Гренландии.
Причиной крушения, как утверждают эксперты, стали погодные условия: влага, попавшая в датчики воздушного давления после дождей, вызвала их некорректную работу во время взлёта.
Согласно материалу, датчики "задрали нос" бомбардировщика, и он столкнулся с землей на недостаточной скорости.
Расследование показало, что экипаж действовал по инструкции и не мог предотвратить крушение. Конденсат в датчиках стал причиной этой беспрецедентной по своим финансовым последствиям авиакатастрофы.
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