Капля воды сожгла бомбардировщик ВВС США

Капля воды сожгла бомбардировщик ВВС США ценой в бюджет Гренландии

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Издание Rodina-history.ru сообщило о самой дорогостоящей аварии в истории ВВС США, произошедшей на американской авиабазе Андерсен.

Фото: USGov Military-Air Force is licensed under public domain Истребитель США B-2 Spirit

Бомбардировщик B-2 Spirit, взлетая в направлении Тихого океана, спустя несколько секунд потерял управление и рухнул на землю. Экипаж успел катапультироваться до возгорания.

Стоимость самолёта, по данным издания, составляла 2,1 миллиарда долларов, что сопоставимо с годовым бюджетом Гренландии.

Причиной крушения, как утверждают эксперты, стали погодные условия: влага, попавшая в датчики воздушного давления после дождей, вызвала их некорректную работу во время взлёта.

Согласно материалу, датчики "задрали нос" бомбардировщика, и он столкнулся с землей на недостаточной скорости.

Расследование показало, что экипаж действовал по инструкции и не мог предотвратить крушение. Конденсат в датчиках стал причиной этой беспрецедентной по своим финансовым последствиям авиакатастрофы.